"Что они от нас хотят?": в россии требуют справедливости из-за возможного отстранения от Олимпиады-2024

В россии заговорили о жестокости и несправедливости

россию, которую убрали из международного спорта из-за полномасштабного вторжения в Украину, что длится вот уже 139 дней, могут не допустить к Олимпиаде-2024, что очень не понравилось некоторым россиянам.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии ТАСС заявила, что таким образом Международный олимпийский комитет (МОК) не наказывает рф, а наказывает горстку молодых талантливых спортсменов. Тарасова считает подобное решение жестоким и несправедливым.

"Думаю, что и с зимними Играми будет то же самое. Неужели (Международный) олимпийский комитет и дальше так будет себя вести? Десять раз не наказывают, у нас и так уже нет никаких соревнований. Что они от нас хотят?

Чего они хотят от молодого поколения, которое бегает, прыгает, готовится, тратит свое здоровье? Они не страну хотят наказать, а конкретных одаренных людей, которые посвятили этому всю свою жизнь. Это очень жестоко и несправедливо", – сказала Тарасова.

Напомним, во вторник почетный член МОК Крэйг Риди заявил, что участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже маловероятно.

"Маловероятно, что кто-то из россиян квалифицируется на Игры во всех видах спорта, кроме трех (дзюдо, велоспорт и теннис – Ред.), где они сейчас могут выступать", — цитирует Риди theguardian.

Ранее Тарасова оскорбила американцев из-за решения пловца из США продать свою олимпийскую медаль. До этого она накинулась на поляков.