В россии жестко оскорбили поляков из-за громкого заявления министра

Россиянке не понравилось, что сказал польский министр

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась касательно инициативы министров спорта 33 стран усилить санкции против рф.

Соответствующий комментарий россиянки доступен на Р-Спорт.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук недавно заявил, что министры спорта 33 стран мира подписали документ с инициативой о новых санкциях в отношении россии и беларуси. Тарасова накинулась на Бортничука с оскорблениями, а также назвала поляков фашистами.

"Я была в австралийском зоопарке. Там кормили львов. Я видела, как они их драли, разрывали на части. Главный у них лапой бил шавок поменьше, которые объедали живых косуль. Эта картина напоминает мне то, что происходит сейчас.

Они хотят не только нашей крови, но и нашего мяса. Эта польская гнида не знает, как нас остановить. Чем мы мешаем ему и полякам развиваться? Какое он имеет право так издеваться над людьми. Пусть они все скажут, что они хотят.

Вот поляки 100 лет в фигурном катании, а результатов нет. Сейчас взяли русскую девочку, стараются пристроить. Если наших снимут, то эта девочка будет в призах. Поляки – дряни и фашисты. По-другому с сильными бороться не могут", – заявила Тарасова.

Добавим, что совместный документ подписали министры из 25 стран Евросоюза (всех, за исключением Болгарии и Венгрии), а также из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

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