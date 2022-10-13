В сети назвали "дураком" российского министра, который мечтает об Олимпиаде

Россияне считают, что их могут допустить к Олимпийским играм

В рф выразили надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летней Олимпиаде-2024 в Париже, новый девиз которой напугал россиян.

С соответствующим заявлением выступил министр спорта рф Олег Матыцин, передает Р-Спорт. Российский чиновник также заговорил о "политицизации спорта" со стороны Запада.

"Надеюсь, будем допущены… Политизация спорта далее невозможна, это порождает кризис всего олимпийского движения", – сказал Матыцин, выступая на пленарном заседании международного конгресса "Ценности, традиции и новации в современном спорте" в Минске.

В сети высмеяли Матыцина, а один из пользователей и вовсе назвал министра "дураком".

В сети высмеяли российского министра спорта Олега Матыцина

Матыцин также добавил, что началась тенденция по возвращению российских спортсменов в международный спорт, в частности недавно Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену санкций против россии.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля 2022 года рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в связи с агрессией рф в Украине. Добавим, на Западе также звучат призывы о допуске атлетов из рф к международным турнирам.