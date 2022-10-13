Чому футбольна Європа терпить Білорусь? Дивне пояснення

Збірну Білорусі допустили до відбору на Євро-2024

Збірна Білорусі продовжує брати участь у міжнародних футбольних турнірах. І це після того, як Лукашенко публічно зізнався, що країна бере участь у так званій "спецоперації" в Україні.

Чому так відбувається? Про це розповів президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Вимагати вигнати всіх — звучить трохи популістськи. Зараз ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть зміни — ми обов’язково відреагуємо на це", — цитує Чеферіна Kurier.

Нагадаємо, що на початку жовтня пройшло жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. І білорусам дуже пощастило із суперниками. А от українці гратимуть із чемпіонами та віце-чемпіонами Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли й з ким збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024.