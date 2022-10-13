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Чому футбольна Європа терпить Білорусь? Дивне пояснення

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Чому футбольна Європа терпить Білорусь? Дивне пояснення Новина оновлена 13 жовтня 2022, 08:58

Збірну Білорусі допустили до відбору на Євро-2024

Збірна Білорусі продовжує брати участь у міжнародних футбольних турнірах. І це після того, як Лукашенко публічно зізнався, що країна бере участь у так званій "спецоперації" в Україні.

Чому так відбувається? Про це розповів президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Вимагати вигнати всіх — звучить трохи популістськи. Зараз ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть зміни — ми обов’язково відреагуємо на це", — цитує Чеферіна Kurier.

Нагадаємо, що на початку жовтня пройшло жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. І білорусам дуже пощастило із суперниками. А от українці гратимуть із чемпіонами та віце-чемпіонами Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли й з ким збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024.

Теги:
#Футбол #УЄФА #Збірна Білорусі #Євро-2024