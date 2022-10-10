Україна розпочне з Англії: з’явився календар відбору на Євро-2024

Розклад матчів нашої групи у кваліфікації чемпіонату Європи

У неділю, 9 жовтня, у Німеччині відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Збірна України потрапила у групу С до Італії, Англії, Північної Македонії та Мальті.

Кваліфікація Євро-2024 триватиме з березня до листопада 2023 року. УЄФА вже опублікував календар відбіркового турніру.

Розклад матчів у групі збірної України

23 березня

Італія – Англія, Північна Македонія – Мальта.

26 березня

Англія – Україна, Мальта – Італія.

16 червня

Мальта – Англія, Північна Македонія – Україна.

19 червня

Англія – Північна Македонія, Україна – Мальта.

9 вересня

Україна – Англія, Північна Македонія – Італія.

12 вересня

Італія – Україна, Мальта – Північна Македонія.

14 жовтня

Україна – Північна Македонія, Італія – Мальта.

17 жовтня

Англія — Італія, Мальта — Україна.

17 листопада

Англія — Мальта, Італія — Північна Македонія.

20 листопада

Північна Македонія – Англія, Україна – Італія.

Дві найкращі команди поїдуть на чемпіонат Європи, який пройде у Німеччині.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився задоволеним результатами жеребкування.