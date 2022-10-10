Україна розпочне з Англії: з’явився календар відбору на Євро-2024
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Розклад матчів нашої групи у кваліфікації чемпіонату Європи
У неділю, 9 жовтня, у Німеччині відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Збірна України потрапила у групу С до Італії, Англії, Північної Македонії та Мальті.
Кваліфікація Євро-2024 триватиме з березня до листопада 2023 року. УЄФА вже опублікував календар відбіркового турніру.
Розклад матчів у групі збірної України
23 березня
- Італія – Англія, Північна Македонія – Мальта.
26 березня
- Англія – Україна, Мальта – Італія.
16 червня
- Мальта – Англія, Північна Македонія – Україна.
19 червня
- Англія – Північна Македонія, Україна – Мальта.
9 вересня
- Україна – Англія, Північна Македонія – Італія.
12 вересня
- Італія – Україна, Мальта – Північна Македонія.
14 жовтня
- Україна – Північна Македонія, Італія – Мальта.
17 жовтня
- Англія — Італія, Мальта — Україна.
17 листопада
- Англія — Мальта, Італія — Північна Македонія.
20 листопада
- Північна Македонія – Англія, Україна – Італія.
Дві найкращі команди поїдуть на чемпіонат Європи, який пройде у Німеччині.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився задоволеним результатами жеребкування.