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Україна розпочне з Англії: з’явився календар відбору на Євро-2024

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Україна розпочне з Англії: з’явився календар відбору на Євро-2024 Новина оновлена 10 жовтня 2022, 19:11

Розклад матчів нашої групи у кваліфікації чемпіонату Європи

У неділю, 9 жовтня, у Німеччині відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Збірна України потрапила у групу С до Італії, Англії, Північної Македонії та Мальті.

Кваліфікація Євро-2024 триватиме з березня до листопада 2023 року. УЄФА вже опублікував календар відбіркового турніру.

Розклад матчів у групі збірної України

23 березня

  • Італія – Англія, Північна Македонія – Мальта.

26 березня

  • Англія – Україна, Мальта – Італія.

16 червня

  • Мальта – Англія, Північна Македонія – Україна.

19 червня

  • Англія – Північна Македонія, Україна – Мальта.

9 вересня

  • Україна – Англія, Північна Македонія – Італія.

12 вересня

  • Італія – Україна, Мальта – Північна Македонія.

14 жовтня

  • Україна – Північна Македонія, Італія – Мальта.

17 жовтня

  • Англія — Італія, Мальта — Україна.

17 листопада

  • Англія — Мальта, Італія — Північна Македонія.

20 листопада

  • Північна Македонія – Англія, Україна – Італія.

Дві найкращі команди поїдуть на чемпіонат Європи, який пройде у Німеччині.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився задоволеним результатами жеребкування.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Євро-2024