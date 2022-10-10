Украина начнет с Англии: появился календарь отбора на Евро-2024

Расписание матчей нашей группы в квалификации чемпионата Европы

В воскресенье, 9 октября, в Германии состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024. Сборная Украины попала в группу С к Италии, Англии, Северной Македонии и Мальте.

Квалификация Евро-2024 продлится с марта по ноябрь 2023 года. УЕФА уже опубликовал календарь отборочного турнира.

Расписание матчей в группе сборной Украины

23 марта

Италия — Англия, Северная Македония — Мальта.

26 марта

Англия — Украина, Мальта — Италия.

16 июня

Мальта — Англия, Северная Македония — Украина.

19 июня

Англия — Северная Македония, Украина — Мальта.

9 сентября

Украина — Англия, Северная Македония — Италия.

12 сентября

Италия — Украина, Мальта — Северная Македония.

14 октября

Украина — Северная Македония, Италия — Мальта.

17 октября

Англия — Италия, Мальта — Украина.

17 ноября

Англия — Мальта, Италия — Северная Македония.

20 ноября

Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

Две лучшие команды поедут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался доволен результатами жеребьевки.