Украина начнет с Англии: появился календарь отбора на Евро-2024
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Расписание матчей нашей группы в квалификации чемпионата Европы
В воскресенье, 9 октября, в Германии состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024. Сборная Украины попала в группу С к Италии, Англии, Северной Македонии и Мальте.
Квалификация Евро-2024 продлится с марта по ноябрь 2023 года. УЕФА уже опубликовал календарь отборочного турнира.
Расписание матчей в группе сборной Украины
23 марта
- Италия — Англия, Северная Македония — Мальта.
26 марта
- Англия — Украина, Мальта — Италия.
16 июня
- Мальта — Англия, Северная Македония — Украина.
19 июня
- Англия — Северная Македония, Украина — Мальта.
9 сентября
- Украина — Англия, Северная Македония — Италия.
12 сентября
- Италия — Украина, Мальта — Северная Македония.
14 октября
- Украина — Северная Македония, Италия — Мальта.
17 октября
- Англия — Италия, Мальта — Украина.
17 ноября
- Англия — Мальта, Италия — Северная Македония.
20 ноября
- Северная Македония — Англия, Украина — Италия.
Две лучшие команды поедут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.
Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался доволен результатами жеребьевки.