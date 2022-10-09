Евро-2024: полные результаты жеребьевки отборочного турнира
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В компанию к Украине попали финалисты Евро-2020 — Италия и Англия
В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024. 53 команды разделили на 10 групп. На чемпионат Европы поедут по две лучшие сборные из каждой группы.
Результаты жеребьевки
- Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
- Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
- Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
- Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
- Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.
- Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
- Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
- Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
- Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
- Группа J: Португалия, Босния, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Отборочные матчи пройдут с марта по ноябрь 2023 года.
Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах среди 12 лучших команд Лиги наций. Плей-офф пройдет по такой схеме: полуфинал (21.03.2024) и финал (26.03.2024).
Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.