Евро-2024: полные результаты жеребьевки отборочного турнира

В компанию к Украине попали финалисты Евро-2020 — Италия и Англия

В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024. 53 команды разделили на 10 групп. На чемпионат Европы поедут по две лучшие сборные из каждой группы.

Результаты жеребьевки

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр. Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар. Группа С: Италия, Англия, Украина , Северная Македония, Мальта.

Италия, Англия, , Северная Македония, Мальта. Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия. Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова. Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония. Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра. Группа J: Португалия, Босния, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Отборочные матчи пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах среди 12 лучших команд Лиги наций. Плей-офф пройдет по такой схеме: полуфинал (21.03.2024) и финал (26.03.2024).

Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.