Євро-2024: повні результати жеребкування відбірного турніру
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У компанію до України потрапили фіналісти Євро-2020 — Італія та Англія
У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. 53 команди поділили на 10 груп. На чемпіонат Європи поїдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.
Результати жеребкування
- Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.
- Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.
- Група С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
- Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.
- Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарер, Молдова.
- Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.
- Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва
- Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.
- Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.
- Група J: Португалія, Боснія, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.
Відбіркові матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року.
Володарі трьох останніх путівок визначаться у стикових матчах серед 12 найкращих команд Ліги націй. Плей-офф пройде за такою схемою: півфінал (21.03.2024) та фінал (26.03.2024).
Чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.