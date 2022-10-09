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Євро-2024: повні результати жеребкування відбірного турніру

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Тренер збірної України Олександр Петраков на жеребкуванні Новина оновлена 09 жовтня 2022, 14:06
Тренер збірної України Олександр Петраков на жеребкуванні

У компанію до України потрапили фіналісти Євро-2020 — Італія та Англія

У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. 53 команди поділили на 10 груп. На чемпіонат Європи поїдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Результати жеребкування

  • Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.
  • Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.
  • Група С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
  • Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.
  • Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарер, Молдова.
  • Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.
  • Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва
  • Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.
  • Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.
  • Група J: Португалія, Боснія, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Відбіркові матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року.

Володарі трьох останніх путівок визначаться у стикових матчах серед 12 найкращих команд Ліги націй. Плей-офф пройде за такою схемою: півфінал (21.03.2024) та фінал (26.03.2024).

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Євро-2024