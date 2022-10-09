Євро-2024: повні результати жеребкування відбірного турніру

У компанію до України потрапили фіналісти Євро-2020 — Італія та Англія

У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. 53 команди поділили на 10 груп. На чемпіонат Європи поїдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Результати жеребкування

Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.

Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр. Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.

Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар. Група С: Італія, Англія, Україна , Північна Македонія, Мальта.

Італія, Англія, , Північна Македонія, Мальта. Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.

Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія. Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарер, Молдова.

Польща, Чехія, Албанія, Фарер, Молдова. Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.

Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія. Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.

Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино. Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.

Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра. Група J: Португалія, Боснія, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Відбіркові матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року.

Володарі трьох останніх путівок визначаться у стикових матчах серед 12 найкращих команд Ліги націй. Плей-офф пройде за такою схемою: півфінал (21.03.2024) та фінал (26.03.2024).

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.