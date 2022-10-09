Украина настреляла первую лицензию на Олимпиаду-2024

Ирина Маловичко выполнила норматив в стендовой стрельбе

Почти два года до начала летних Олимпийских игр в Париже. И сейчас только-только начинают разыгрывать олимпийские лицензии. Первый пропуск для Украины на Игры-2024 завоевала Ирина Маловичко.

Наша спортсменка, по результатам квалификации чемпионата мира по стендовой стрельбе, попала в восьмерку лучших, что и принесло ей олимпийскую лицензию, сообщает Спорт24.

В финальных соревнованиях украинка заняла пятое место.

Напомним, что 28-летняя Ирина Маловичко выступала на Олимпиаде-2020 в Токио. Там наша спортсменка показала восьмой результат.

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