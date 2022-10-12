Збірну Білорусі можуть викинути з відбору Євро-2024 після визнання лукашенка

Диктатор робить усе, щоб Білорусь ізолювали від цивілізованого світу

Збірну Білорусі з футболу було допущено до жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи-2024, проте після визнання невизнаного президента РБ олександра лукашенка УЄФА може усунути цю команду від міжнародних змагань.

Про це повідомляє sport-express.ru. УЄФА на запит російського видання зазначив, що до Білорусі можуть застосувати серйозніші санкції.

"У березні виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення заборонити проведення матчів на території Білорусії до подальшого повідомлення. З того часу УЄФА постійно стежить за ситуацією, і при необхідності можуть бути прийняті подальші рішення", — заявили в УЄФА.

Нагадаємо, на початку жовтня Лукашенко публічно підтвердив участь Білорусі у так званій "спецоперації" в Україні.

"Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов’язань", — цитує лукашенка belta.by.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування збірна Білорусі потрапила до групи I (Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра). Збірна України опинилася у квінтеті С (Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта).

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли й з ким збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024.