Сборную Беларуси могут выкинуть из отбора Евро-2024 после признания лукашенко

Диктатор делает все, чтобы Беларусь изолировали от цивилизованного мира

Сборная Беларуси по футболу была допущена к жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024, однако после признания непризнанного президента РБ александра лукашенко УЕФА может отстранить эту команду от международных соревнований.

Об этом сообщает sport-express.ru. УЕФА на запрос российского издания отметил, что к Беларуси могут применить более серьезные санкции.

"В марте исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления. С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения", — заявили в УЕФА.

Напомним, в начале октября лукашенко публично подтвердил участие Беларуси в так называемой "спецоперации" в Украине.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — цитирует лукашенко belta.by.

Напомним, по итог ам жеребьевки сборная Беларуси попала в группу I (Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра). Сборная Украины оказалась в квинтете С (Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта).

Ранее "Телеграф" сообщал, когда и с кем сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024.