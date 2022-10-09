Сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2024

Квалификация на турнир стартует в марте 2023 года

В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась жеребьевка отбора чемпионата Европы-2024 по футболу.

По итогам церемонии, которая прошла во франкфуртском выставочном центре "Фестхалле", сборная Украины узнала имена соперников по группе. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу С, где сыграет с командами Италии, Англии, Северной Македонии, Мальты.

Все команды сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Игры будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года. Победитель группы и команда, которая займет второе место, выйдут в финальную часть Евро-2024. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года. Германия сыграет на ЧЕ на правах хозяйки турнира.

Результаты жеребьевки:

Напомним, из-за провалов в осенних матчах Лиги наций сборная Украины при посеве была определена в третью корзину.

Ранее сообщалось, что сборную россии не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.

Напомним, Украина подала заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу.