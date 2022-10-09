Збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2024

Кваліфікація на турнір стартує у березні 2023 року

У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбулося жеребкування відбору чемпіонату Європи-2024 з футболу.

За підсумками церемонії, що відбулася у франкфуртському виставковому центрі "Фестхалле", збірна України дізналася імена суперників по групі. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи С, де зіграє з командами Італії, Англії, Північної Македонії, Мальти.

Усі команди зіграють одна з одною по круговій системі вдома та на виїзді. Ігри відбуватимуться відповідно до календаря Європейської кваліфікації з березня по листопад 2023 року. Переможець групи та команда, яка займе друге місце, вийдуть у фінальну частину Євро-2024. Власники трьох останніх путівок визначаться у стикових матчах, які будуть зіграні у березні 2024 року. Німеччина зіграє на ЧЄ на правах господарки турніру.

Результати жеребкування:

Нагадаємо, через провали в осінніх матчах Ліги націй збірну України при посіві було визначено в третій кошик.

Раніше повідомлялося, що збірну росії не допустили до жеребкування відбору Євро-2024.

Нагадаємо, Україна подала заявку на проведення ЧС-2030 з футболу.