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Почему футбольная Европа терпит Беларусь? Невнятное объяснение

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Почему футбольная Европа терпит Беларусь? Невнятное объяснение Новость обновлена 13 октября 2022, 08:58

Сборную Беларуси допустили к отбору на Евро-2024

Сборная Беларуси продолжает участвовать в международных футбольных турнирах. И это после того, как лукашенко публично признался, что страна участвует в так называемой "спецоперации" в Украине.

Почему так происходит? Об этом рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

"Требовать выгнать всех — звучит немного популистски. Сейчас мы не видим причин для этого. Если будут изменения — мы обязательно отреагируем на это", – цитирует Чеферина Kurier.

Напомним, что в начале октября прошла жеребьевка отборочного турнира Евро-2024. И белоруссам очень повезло с соперниками. А вот украинцы будут играть с чемпионами и вице-чемпионами Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда и с кем сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024.

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#Футбол #УЕФА #Сборная Беларуси #Евро-2024