Космические деньги: рэпер Дрейк сделал огромную ставку на футбол

Певец будет следить за матчами "Лидс" — "Арсенал" и "Реал" — "Барселона"

Один из самых ожидаемых матчей европейского футбола между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 16 октября. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка "Реал" — "Барселона".

Интересно, что на эту встречу каталонский клуб выйдет в оригинальной форме. На футболках игроков "Барселоны" будет красоваться сова — логотип рэпера Дрейка.

Сам Дрейк также не остался в стороне от матча. Он решил немного подзаработать. Канадский рэпер сделал ставку в букмекерской конторе. Он поставил 833 тысяч канадских долларов (около 617 тысяч евро) на победу "Арсенала" над "Лидсом" и "Барселоны" над "Реалом".

Если ставка сыграет, то Дрейк заработает 3,9 млн канадских долларов (2,89 млн евро).

Напомним, что 16 октября пройдет центральный поединок украинской Премьер-лиги. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо".