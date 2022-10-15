"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция суперматча

В Мадриде пройдет первое "Эль-Класико" сезона

В воскресенье, 16 октября, мадридский "Реал" после тяжелейшего матча с донецким "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 проведет домашний поединок 9-го тура Ла Лиги с каталонской "Барселоной".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры, начало которой запланировано на 17:15 по киевскому времени. Поединок чемпионата Испании пройдет в Мадриде на легендарной арене "Сантяяго Бернабеу". Главный арбитр встречи — Хосе Санчес Мартинес.

Турнирные расклады

Обе команды являются главными фаворитами на победу в чемпионате. "Сливочные" и "Блаугранас" ударно стартовали, сыграв лишь по разу вничью в 8-и играх. Примечательно, что подопечные Хави пропустили лишь 1 гол. Коллектив Карла Анчелотти пропустил намного больше — 7 мячей.

Турнирное положение команд в Ла Лиге

История встреч

В чемпионате Испании команды сыграли 184 раза. У "Реала" на 3 победы больше (76 против 73). В последнем матче грандов испанского футбола "Барселона" обыграла столичный коллектив со счетом 0:4

В последних 20 матчах преимущество за "Барселоной" (9 побед против 7).

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, "Реал" является небольшим фаворитом встречи. Победа "Сливочных" оценивается коэффициентом 2,35, ничья — 3,65. Триумф "Барселоны" котируется коэффициентом 2,95.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет ОТТ-платформа megogo, начало предматчевой студии в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, "Барселона" провалила еврокубковую кампанию. После матча с "Интером" (3:3) "Сине-гранатовые" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Реал", в свою очередь, досрочно вышел в 1/8 финала ЛЧ.