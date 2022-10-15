"Реал" — "Барселона": онлайн-трансляція суперматчу

У Мадриді пройде перше "Ель-Класіко" сезону

У неділю, 16 жовтня, мадридський "Реал" після важкого матчу з донецьким "Шахтарем" (1:1) у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проведе домашній поєдинок 9-го туру Ла Ліги з каталонською "Барселоною".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри, початок якої заплановано на 17:15 за київським часом. Поєдинок чемпіонату Іспанії відбудеться у Мадриді на легендарній арені "Сантяяго Бернабеу". Головний арбітр зустрічі — Хосе Санчес Мартінес.

Турнірні розклади

Обидві команди є головними фаворитами на перемогу у чемпіонаті. "Вершкові" та "Блаугранас" ударно стартували, зігравши лише по разу внічию в 8 іграх. Цікаво, що підопічні Хаві пропустили лише 1 гол. Колектив Карла Анчелотті пропустив набагато більше – 7 м’ячів.

Турнірне становище команд у Ла Лізі

Історія зустрічей

У чемпіонаті Іспанії команди зіграли 184 рази. У "Реала" на 3 перемоги більше (76 проти 73). В останньому матчі грандів іспанського футболу "Барселона" обіграла столичний колектив з рахунком 0:4

В останніх 20 матчах перевага за "Барселоною" (9 перемог проти 7).

Прогноз букмекерів

На думку фахівців, "Реал" є невеликим фаворитом зустрічі. Перемога "Вершкових" оцінюється коефіцієнтом 2,35, нічия — 3,65. Тріумф "Барселони" котирується коефіцієнтом 2,95.

Де дивитись

У прямому ефірі в Україні гру покаже ОТТ-платформа megogo, початок передматчевої студії о 16:15 за київським часом.

Нагадаємо, "Барселона" провалила єврокубкову кампанію. Після матчу з "Інтером" (3:3) "Синьо-гранатові" втратили шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. "Реал", у свою чергу, достроково вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ.