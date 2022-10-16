"Реал" зі скандалом обіграв "Барселону" у першому Ель Класіко сезону (відео)

Вперше в Ель Класіко зіграв українець

У неділю, 16 жовтня, "Реал" у рамках центрального матчу 9-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 приймав "Барселону".

Зустріч, що проходила у Мадриді на легендарній арені "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 3:1 на користь "Реала". Цей результат дозволив "Вершковим" одноосібно очолити першість.

У першому таймі "Реал" дав "Барсі" урок футболу. "Вершкові" блискуче виходили з оборони в атаку, що вилилося в 2 забиті м’ячі. На 12-й хвилині Карім Бензема вдало зіграв на добиванні. А на 35-й хвилині поєдинку Федеріко Вальверде ударом із середньої дистанції подвоїв перевагу "Королівського клубу".

У другому таймі картина поєдинку не змінилася, "Барселона" володіла м’ячем, а "Реал" проводив блискавичні контратаки, одна з яких завершилася взяттям воріт у виконанні Бензема, щоправда, перевірка VAR зафіксувала офсайд у француза. За 15 хвилин до закінчення основного часу форварда "Барселони" Роберта Левандовські завалили в чужому штрафному майданчику, проте рефері Хосе Санчес Мартінес ніяк не відреагував на падіння поляка. У результаті одна з атак "Синьо-Гранатових" таки стала успішною. На 83-й хвилині Ферран Торрес скоротив відставання від "Вершкових". Під завісу зустрічі Вінісіус Жуніор заробив пенальті, який реалізував Родріго.

Зазначимо, воротар "Реала" Андрій Лунін став першим українцем, який зіграв у Ель Класіко. Кіпер "Вершкових" добре грав ногами й зробив кілька чудових сейвів.

Статистика матчу Реал - Барселона

Турнірне становище команд у Ла Лізі

Повний відеоогляд зустрічі (повний матч доступний на megogo).

Відео голів:

Нагадаємо, напередодні обидва клуби провели матчі у Лізі чемпіонів. "Реал" зі скрипом достроково вийшов у плей-офф головного єврокубку, вирвавши нічию з "Шахтарем" (1:1), а "Барселона", у свою чергу, безславно попрощалася з євровесною в ЛЧ, не зумівши обіграти "Інтер" (3:3).

Додамо, у грі з "Гірниками" відзначився захисник "Вершкових" Антоніо Рюдігер. Німець забив гол ціною травми. У результаті центрбек не потрапив до стартового складу на матч із "Барселоною".