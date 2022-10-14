Блискавка влучила у футбольного арбітра під час матчу (відео)

Рефері дивом залишився живим

Моторошний інцидент стався в одному з нижчих дивізіонів чемпіонату Філіппін. Футбольний матч мало не завершився трагедією. Раніше ми давали топ-10 страшних футбольних трагедій.

Під час поєдинку на Філіппінах розпочалася гроза. І блискавка влучила у головного суддю матчу Чарлі Пенса. На щастя, арбітру вчасно надали медичну допомогу та врятували йому життя, повідомляє Спорт24.

"Раптом я втратив рівновагу, впав і відчув тепло в тілі. Блискавка могла вбити мене на місці. Я щасливий, що вижив", — згадує інцидент Пенс.

Нагадаємо, після матчу "Персеба Сурабая" — "Арема" у чемпіонаті Індонезії розпочалися заворушення на трибунах. В результаті загинули щонайменше 129 людей, близько 180 отримали поранення.

А під час тренування чилійської команди "Коло-Коло" впала трибуна з глядачами.