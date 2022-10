"Барселона" вийде на матч із "Реалом" у футболках із совою: несподівана акція каталонців

"Барса" вирішила об’єднати футбол та музику

У неділю, 16 жовтня, пройде один із найочікуваніших футбольних матчів у Європі — "Барселона" зіграє з "Реалом".

Напередодні гри каталонський клуб презентував форму на "Ель-Класіко". На футболках буде зображено логотип репера Дрейка — сова.

"Барселона" повідомила, що розмістить логотип репера в рамках угоди зі Spotify, яка є генеральним спонсором клубу.

"Одна з основних ідей альянсу "Барселони" та Spotify — об’єднати футбол і музику, щоб залучити нову аудиторію по всьому світу", — йдеться у повідомленні іспанського клубу.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник "Реала" Антоніо Рюдігер зазнав травми, забиваючи гол у ворота "гірників". Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін також постраждав, невдало зігравши на виході.

Хто такий Дрейк

Обрі Дрейк Грем – канадський репер, співак, автор пісень, музичний продюсер, актор.

Здобув перше визнання як актор в телевізійному підлітковому серіалі "Деграссі: Наступне покоління".

У 2010 році він опублікував свій дебютний студійний альбом під назвою Thank Me Later, який дебютував на вершині хіт-параду Billboard 200, а пізніше отримав платинову сертифікацію. Згодом він випустить ще два студійні альбоми: Take Care та Nothing Was the Same, повідомляє Wikipedia. Пізніше альбом Take Care переможе на 55-й церемонії "Греммі" у номінації "Найкращий реп-альбом".

У 2016 році канадець випустив свій четвертий студійний альбом Views, який встановив кілька музичних рекордів. Головний сингл з альбому, One Dance, очолював кілька музичних чартів у різних країнах світу, включаючи США, Канаду, Велику Британію.

У 2019 році Дрейк увійшов до списку найоплачуваніших музикантів за версією журналу Forbes.