"Барселона" вийде на матч із "Реалом" у футболках із совою: несподівана акція каталонців
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"Барса" вирішила об’єднати футбол та музику
У неділю, 16 жовтня, пройде один із найочікуваніших футбольних матчів у Європі — "Барселона" зіграє з "Реалом".
Напередодні гри каталонський клуб презентував форму на "Ель-Класіко". На футболках буде зображено логотип репера Дрейка — сова.
"Барселона" повідомила, що розмістить логотип репера в рамках угоди зі Spotify, яка є генеральним спонсором клубу.
"Одна з основних ідей альянсу "Барселони" та Spotify — об’єднати футбол і музику, щоб залучити нову аудиторію по всьому світу", — йдеться у повідомленні іспанського клубу.
Раніше повідомлялося, що центральний захисник "Реала" Антоніо Рюдігер зазнав травми, забиваючи гол у ворота "гірників". Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін також постраждав, невдало зігравши на виході.
Хто такий Дрейк
Обрі Дрейк Грем – канадський репер, співак, автор пісень, музичний продюсер, актор.
Здобув перше визнання як актор в телевізійному підлітковому серіалі "Деграссі: Наступне покоління".
У 2010 році він опублікував свій дебютний студійний альбом під назвою Thank Me Later, який дебютував на вершині хіт-параду Billboard 200, а пізніше отримав платинову сертифікацію. Згодом він випустить ще два студійні альбоми: Take Care та Nothing Was the Same, повідомляє Wikipedia. Пізніше альбом Take Care переможе на 55-й церемонії "Греммі" у номінації "Найкращий реп-альбом".
У 2016 році канадець випустив свій четвертий студійний альбом Views, який встановив кілька музичних рекордів. Головний сингл з альбому, One Dance, очолював кілька музичних чартів у різних країнах світу, включаючи США, Канаду, Велику Британію.
У 2019 році Дрейк увійшов до списку найоплачуваніших музикантів за версією журналу Forbes.