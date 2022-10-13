"Реал" — "Барселона": де і коли дивитися перше "Ель-Класіко" сезону

Команди визначать лідера у чемпіонаті Іспанії

Мадридський "Реал" після дивовижного порятунку у грі з "Шахтарем" (1:1) у Лізі чемпіонів проведе поєдинок Ла Ліги з каталонською "Барселоною".

У прямому ефірі в Україні цей матч покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Центральний матч 9-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 "Реал" — "Барселона" відбудеться в неділю, 16 жовтня, у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 17:15 за київським часом. До речі, передматчева студія на megogo почне свою роботу за годину до початку гри. Команди в очному протистоянні розіграють перше місце у турнірній таблиці. Наразі і "Реал", і "Барселона" набрали однакову кількість очок після 8 ігор.

Турнірне становище команд у Ла Лізі після 8 турів

Нагадаємо, "Барселона" провалила єврокубкову кампанію, достроково припинивши боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів. В останньому матчі каталонці зіграли внічию з "Інтером" (3:3). "Реал" в останньому поєдинку забезпечив собі вихід до 1/8 ЛЧ, зігравши внічию з донецьким "Шахтарем".

Додамо, що український воротар Андрій Лунін, ймовірно, зіграє в "Ель-Класіко". Перший номер "Вершкових" Тібо Куртуа, схоже, не встигне відновитися до ключової гри сезону.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник "Реала" Антоніо Рюдігер отримав травму, забиваючи гол у ворота "Гірників". Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін також постраждав, невдало зігравши на виході.