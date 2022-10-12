Російський депутат наїхав на Пугачову та Галкіна через невдалу пропаганду

У держдумі істерика, адже у російському футболі "занадто мало пропаганди"

Депутат держдуми росії Роман Терюшков, який назвав шведів русофобами, відреагував на критику "патріотичних" акцій ФК "Хімки".

Відповідна заява Терюшкова доступна на Р-Спорт. Російський депутат хоче послати на фронт усіх тих, кому не подобаються акції на підтримку війни проти України. Крім того, Роман примудрився приплести до цієї теми Аллу Пугачову та Максима Галкіна, які не згодні з політикою кремля. Також Терюшков розкритикував російські футбольні клуби, які не проводять пропагандистську діяльність.

"Щоб я сказав тим, хто критикує клуб за "патріотичні акції"? в одне місце, куди завгодно. Я б цих людей послав кудись подалі і відправив на лінію зіткнення. Це точно не вболівальники, це точно не громадяни росії. А якщо це говорять Пугачова з Галкіним, то нехай котяться в одне місце, куди завгодно.

Я не розумію, чому інші клуби не займаються пропагандистською роботою. Такі речі клуби мають робити. Я це підтримую повністю", — заявив Терюшков, який нещодавно пішов з опікунської ради "Хімок".

На одному із матчів ФК "Хімки" вболівальники вивісили банер на підтримку війни в Україні. На ньому був зображений російський окупант із символом війни (літерою Z) на плечі.

Нагадаємо, Терюшков запропонував прирівняти зміну спортивного громадянства до державної зради.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон з Італії підтримав російських спортсменів.