Российский депутат наехал на Пугачеву и Галкина из-за неудачной пропаганды

В госдуме истерика, ведь в российском футболе "слишком мало пропаганды"

Депутат госдумы рф Роман Терюшков, который назвал шведов русофобами, отреагировал на критику "патриотических" акций ФК "Химки".

Соответствующее заявление Терюшкова доступно на Р-Спорт. Российский депутат хочет послать на фронт всех тех, кому не нравятся акции в поддержку войны против Украины. Кроме того, Роман умудрился приплести к данной теме Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые не согласны с политикой кремля. Также Терюшков раскритиковал российские футбольные клубы, которые не ведут пропагандистскую деятельность.

"Чтобы я сказал тем, кто критикует клуб за "патриотические акции"? Я бы этих людей послал куда подальше и отправил на линию соприкосновения. Это точно не болельщики, это точно не граждане россии. А если это говорят Пугачева с Галкиным, то пусть катятся в одно место, куда угодно.

Я не понимаю, почему другие клубы не занимаются пропагандистской работой. Такие вещи клубы должны делать. Я это поддерживаю всецело", – заявил Терюшков, который недавно ушел из попечительского совета "Химок".

На одном из матчей ФК "Химки" болельщики вывесили баннер в поддержку войны в Украине. На нем был изображен российский оккупант с символом войны (буквой Z) на плече.

Напомним, Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Италии поддержал российских спортсменов.