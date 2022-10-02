"рф – страна возможностей, а кругом русофобы": шведы довели российского депутата до истерики
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В рф заявили о русофобии в Швеции
МИД Швеции рекомендовал спортсменам не ехать в россию, которая больше 7 месяцев ведет полномасштабное вторжение в Украину. Это вызвало недовольство в Госдуме рф.
С соответствующим заявлением выступил депутат Роман Терюшков, передает sport24.ru. Он тут же завыл про русофобию на Западе, а также рассказал о якобы невероятных перспективах иностранцев в рф.
"Заявление МИД Швеции – это традиционная системная русофобская позиция. Шведы и все западники стоят на этих ценностях. Пусть стоят и дальше.
россия – страна возможностей! Здесь всегда тепло и горячо встречали иностранных спортсменов, которые радуют нашего болельщика и сами получают удовольствие от игры в россии.
Русский хоккей всегда был мировым лидером. Поэтому те игроки, которые приезжают в КХЛ, хотят прогрессировать в своей карьере", — заявил Терюшков.
В сети лишь посмеялись над Терюшковым, отметив, что россия — совсем не страна возможностей.
Добавим, что в российской хоккейной лиге (КХЛ) выступают шесть шведских хоккеистов.
Ранее Терюшкова высмеяли в сети за жалкую попытку запугать Германию. Кроме того, Роман хочет запретить российским спортсменам менять гражданство.