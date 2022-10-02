"рф — країна можливостей, а навколо русофоби": шведи довели російського депутата до істерики

У рф заявили про русофобію у Швеції

МЗС Швеції рекомендувало спортсменам не їхати до росії, яка понад 7 місяців веде повномасштабне вторгнення в Україну. Це викликало невдоволення у Держдумі рф.

З відповідною заявою виступив депутат Роман Терюшков, передає sport24.ru. Він тут же завив про русофобію на Заході, а також розповів про нібито неймовірні перспективи іноземців у росії.

"Заява МЗС Швеції – це традиційна системна русофобська позиція. Шведи та всі західники стоять на цих цінностях. Нехай стоять і далі.

рф – країна можливостей! Тут завжди тепло і гаряче зустрічали іноземних спортсменів, які радують нашого вболівальника і самі одержують задоволення від гри в росії.

Російський хокей завжди був світовим лідером. Тому ті гравці, які приїжджають до КХЛ, хочуть прогресувати у своїй кар’єрі”, — заявив Терюшков.

У мережі лише посміялися з Терюшкова, зазначивши, що росія — зовсім не країна можливостей.

У мережі висміяли Романа Терюшкова через реакцію на заяву МЗС Швеції

Додамо, що у російській хокейній лізі (КХЛ) виступають шість шведських хокеїстів.

Раніше Терюшкова висміяли у мережі за жалюгідну спробу залякати Німеччину. Крім того, Роман хоче заборонити російським спортсменам змінювати громадянство.