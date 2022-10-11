"Шахтар" упустив перемогу над "Реалом" на останніх секундах (відео)

"Гірники" зовсім не виглядали хлопчиками для биття

У вівторок, 11 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймав мадридський "Реал".

Зустріч відбулася у Варшаві (Польща) на стадіоні "Війська Польського" та завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Реал" на відміну від гри в Мадриді не форсував події, хоч і мав певну перевагу. "Шахтар", у свою чергу, огризався, але в першій половині до ударів у площину "Вершкових" справа не доходила.

А на першій хвилині другого тайму "Гірники" вийшли вперед. Богдан Михайличенко навісив із лівого флангу, а Олександр Зубков головою переправив м’яч у ворота. Примітно, що Михайличенко та Зубков організували супергол у першій зустрічі команд в Іспанії. Здавалося, "Реал" зараз покаже клас, але донеччани і не думали зменшувати обертів. Лассіна Траоре мав чудовий шанс забити гол, але промазав із вбивчої позиції. "Вершкові" приблизно з 70 хвилини розпочали штурм воріт Анатолія Трубіна та добилися свого на 5 компенсованій хвилині. Антоніо Рюдегер після навісу Тоні Крооса вразив ворота Трубіна, який невдало зіграв на виході та врізався у німця. У результаті голкіпер отримав травму.

До речі, весь матч у воротах "Реала" відіграв український кіпер Андрій Лунін.

Турнірне становище команд у групі F Ліги чемпіонів

Статистика матчу Шахтар - Реал

Повний відеоогляд зустрічі (повне відео матчу доступне на megogo):

Відео гола Зубкова:

Відео гола Рюдігера:

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів "Гірники" до цього зіграли 3 матчі. У першому турі донеччани сенсаційно розгромили німецький РБ Лейпциг (1:4), у другому — підопічні Ігора Йовічевича зіграли внічию з шотландським "Селтіком" (1:1). У 3-му турі "Шахтар" мінімально поступився "Реалу" (2:1). У 5-му турі український клуб зустрінеться із "Селтіком" (25.10.2022).

Зазначимо, що перед грою у Варшаві вболівальники організували грандіозний флешмоб на підтримку України.