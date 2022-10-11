"Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних секундах (видео)

"Горняки" совсем не выглядели мальчиками для битья

Во вторник, 11 октября, донецкий "Шахтер" в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимал мадридский "Реал".

Встреча состоялась в Варшаве (Польша) на стадионе "Войска Польского" и завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Реал" в отличие от игры в Мадриде не форсировал события, хоть и имел некое преимущество. "Шахтер", в свою очередь, огрызался, но в первой половине до ударов в створ "Сливочных" дело не доходило.

А на первой минуте второго тайма "Горняки" вышли вперед. Богдан Михайличенко навесил с левого фланга, а Александр Зубков головой переправил мяч в ворота. Примечательно, что Михайличенко и Зубков организовали супергол в первой встрече команд в Испании. Казалось, "Реал" сейчас покажет класс, но дончане и не думали сбавлять оборотов. Лассина Траоре имел прекрасный шанс забить гол, но промазал из убойной позиции. "Сливочные" примерно с 70 минуты начали штурм ворот Анатолия Трубина и добились своего на 5 компенсированной минуте. Антонио Рюдегер после навеса Тони Крооса поразил ворота Трубина, который неудачно сыграл на выходе и врезался в немца. В итоге голкипер получил травму.

К слову, весь матч в воротах "Реала" отыграл украинский кипер Андрей Лунин.

Турнирное положение команд в группе F Лиги чемпионов

Статистика матча Шахтер - Реал

Полный видеообзор встречи (полное видео матча доступно на megogo):

Видео гола Зубкова:

Видео гола Рюдигера:

Напомним, в Лиге чемпионов "Горняки" до этого сыграли 3 матча. В первом туре дончане сенсационно разгромили немецкий РБ Лейпциг (1:4), во втором — подопечные Игора Йовичевича сыграли вничью с шотландским "Селтиком" (1:1). В 3-м туре "Шахтер" минимально уступил "Реалу" (2:1). В 5-м туре украинский клуб встретится с "Селтиком" (25.10.2022).

Отметим, перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.