Гравець виступав за низку російських клубів

Хорватський півзахисник Томислав Дуймович розповів, що більшість на батьківщині назвала його тупим після того, як він заявив, що НАТО нібито спровокувало росію повномасштабно вдертися в Україну 24 лютого.

Відповідна заява колишнього футболіста російських "Амкара", "Локомотива", "Динамо" (москва) та "Мордовії" доступна на "Матч ТБ". Спортсмен повторив одну з мантр кремля про розширення НАТО.

"В одному з перших інтерв’ю після початку військової операції я сказав, що все не так, як нам кажуть (у Європі), що російський народ спровокований. Тому що НАТО продовжує розширюватися, попри обіцянки так не робити. Усі, хто прочитав у житті хоча б дві книжки, знають, що це так”, — заявив 41-річний Дуймович.

Однак у Хорватії не оцінили слова футболіста та назвали того тупим.

"Яка реакція була на інтерв’ю у Хорватії? Не дуже хороша. Відсотків 80 сказали, що я тупий футболіст і нічого не розумію. Ну, це як завжди", — зазначив Томислав.

Раніше повідомлялося, що хорватський футболіст Лука Модріч зустрівся з українським хлопчиком, який втратив батьків через російську агресію.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон з Італії підтримав російських спортсменів.