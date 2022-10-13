"80% сказали, что я тупой": хорватский футболист считает, что россию спровоцировали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Игрок выступал за ряд российских клубов
Хорватский полузащитник Томислав Дуймович рассказал, что большинство на родине назвало его тупым после того, как он заявил, что НАТО якобы спровоцировало россию полномасштабно вторгнуться в Украину 24 февраля.
Соответсвующее заявление бывшего футболиста российских "Амкара", "Локомотива", "Динамо" (москва) и "Мордовии" доступно на "Матч ТВ". Спортсмен повторил одну из мантр кремля про расширение НАТО.
"В одном из первых интервью после начала военной операции я сказал, что все не так, как нам говорят (в Европе), что российский народ спровоцирован. Потому что НАТО продолжает расширяться, несмотря на обещания так не делать. Все, кто прочитал в жизни хотя бы две книжки, знают, что это так", — заявил 41-летний Дуймович.
Однако в Хорватии не оценили слова футболиста и назвали того тупым.
"Какая реакция была на интервью в Хорватии? Не очень хорошая. Процентов 80 сказали, что я тупой футболист и ничего не понимаю. Ну, это как всегда", — отметил Томислав.
Ранее сообщалось, что хорватский футболист Лука Модрич встретился с украинским мальчиком, который потерял родителей из-за российской агрессии.
Напомним, олимпийский чемпион из Италии поддержал российских спортсменов.