Звезда "Реала" сделал благородный поступок после матча с "Шахтером"

Обладатель "Золотого мяча" пообщался с маленьким украинцем

После матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Шахтер" — "Реал" (1:1) футболист "Сливочных" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич встретился с мальчиком, потерявшим родителей в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды в Instagram. 7-летний Илья Костушевич пообщался с Модричем и даже вручил звезде футбола подарок — браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь".

Костушевич по приглашению "Шахтера" приехал в Варшаву с опекунами на матч с "Реалом" и поддерживал "Горняков" на трибуне вместе с директором донецкого клуба Дарио Срной. Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи. Кроме того, Илья написал письмо премьер-министру (на то время, — Ред.) Великобритании Борису Джонсону.

Мальчик потерял родителей в результате российского авианалета на Мариуполь.

Напомним, "Реал" сумел вырвать ничью с "Шахтером" благодаря голу Антонио Рюдигера. Защитник сборной Германии, забивая гол, жестко столкнулся с вратарем "Горняков" Анатолием Трубиным. После игры немец опубликовал свое фото с перемотанной головой и залепленным глазом.