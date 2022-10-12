Зірка "Реала" зробив благородний вчинок після матчу із "Шахтарем"

Володар "Золотого м’яча" поспілкувався з маленьким українцем

Після матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Шахтар" — "Реал" (1:1) футболіст "Вершкових" та капітан збірної Хорватії Лука Модріч зустрівся з хлопчиком, який втратив батьків у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба донецької команди в Instagram. 7-річний Ілля Костушевич поспілкувався з Модрічем і навіть вручив зірці футболу подарунок – браслет зі сталі, виготовленої на заводі "Азовсталь".

Костушевич на запрошення "Шахтаря" приїхав до Варшави з опікунами на матч із "Реалом" і підтримував "Гірників" на трибуні разом із директором донецького клубу Даріо Срною. Раніше Ілля, перебуваючи в Україні, спілкувався із Модрічем за допомогою відеозв’язку. Крім того, Ілля написав листа прем’єр-міністру (на той час — Ред.) Великобританії Борису Джонсону.

Хлопчик втратив батьків унаслідок російського авіанальоту на Маріуполь.

Нагадаємо, "Реал" зумів вирвати нічию з "Шахтарем" завдяки голу Антоніо Рюдігера. Захисник збірної Німеччини, забиваючи гол, жорстко зіткнувся з воротарем "Гірників" Анатолієм Трубіним. Після гри німець опублікував своє фото з перемотаною головою та заліпленим оком.