"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть первое "Эль-Класико" сезона

Команды определят лидера в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" после удивительного спасения в игре с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов проведет поединок Ла Лиги с каталонской "Барселоной".

В прямом эфире в Украине этот матч покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Центральный матч 9-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 "Реал" — "Барселона" состоится в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 17:15 по киевскому времени. К слову, предматчевая студия на megogo начнет свою работу за час до начала игры. Команды в очном противостоянии разыграют первое место в турнирной таблице. На данный момент и "Реал", и "Барселона" набрали одинаковое количество очков после 8 игр.

Турнирное положение команд в Ла Лиге после 8 туров

Напомним, "Барселона" провалила еврокубковую кампанию, досрочно прекратив борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. В последнем матче каталонцы сыграли вничью с "Интером" (3:3). "Реал" в последнем поединке обеспечил себе выход в 1/8 ЛЧ, сыграв вничью с донецким "Шахтером".

Добавим, что украинский вратарь Андрей Лунин, вероятно, сыграет в "Эль-Класико". Первый номер "Сливочных" Тибо Куртуа, похоже, не успеет восстановиться к ключевой игре сезона.

Ранее сообщалось, что центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер получил травму, забивая гол в ворота "Горняков". Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин также пострадал, неудачно сыграв на выходе.