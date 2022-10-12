"Почти как новенький": "Шахтер" показал, как выглядит Трубин после жесткого столкновения с игроком "Реала" (фото)

Вратарь не побоялся и пошел в жесткий стык

Вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин получил повреждение в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Реалом".

Пресс-служба "Горняков" на следующий день опубликовала на своей странице в Instagram фото Трубина. Дончане сообщают, что с вратарем все в порядке.

"Боец! Анатолий Трубин чувствует себя лучше после столкновения в матче с "Реалом". Желаем здоровья нашему голкиперу", — гласит сообщение "Шахтера".

Кроме того, данный снимок опубликовал в Instagram и сам Трубин, который поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Спасибо всем, кто написал "Как ты?", "Как самочувствие?" и подобные вопросы. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение", — написал голкипер.

Напомним, в компенсированное время немецкий защитник "Реала" Антонио Рюдигер сравнял счет в игре с "Шахтером". Трубин неудачно сыграл на выходе и жестко врезался в соперника, после чего обоим понадобилась медицинская помощь. После поединка немец опубликовал фото, на котором его голова практически полностью перебинтована.