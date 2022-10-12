"Майже як новенький": "Шахтар" показав, як виглядає Трубін після жорсткого зіткнення з гравцем "Реала" (фото)

Воротар не побоявся і пішов у жорсткий стик

Воротар збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін отримав пошкодження у матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Реалом".

Пресслужба "Гірників" наступного дня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото Трубіна. Донеччани повідомляють, що з воротарем усе гаразд.

"Боєць! Анатолій Трубін почувається краще після зіткнення в матчі з "Реалом". Бажаємо здоров’я нашому голкіперу", — йдеться у повідомленні "Шахтаря".

Крім того, цей знімок опублікував у Instagram і сам Трубін, який подякував уболівальникам за підтримку.

"Дякую всім, хто написав "Як ти?", "Як самопочуття?" та подібні питання. Відразу скажу, що почуваюся добре. Зашили, забинтували. Практично як новенький. Фото як підтвердження", — написав голкіпер.

Нагадаємо, у компенсований час німецький захисник "Реала" Антоніо Рюдігер зрівняв рахунок у грі з "Шахтарем". Трубін невдало зіграв на виході й жорстко врізався у суперника, після чого обом знадобилася медична допомога. Після поєдинку німець опублікував фото з практично повністю перебинтованою головою.