"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в футболках с совой: неожиданная акция каталонцев
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"Барса" решила объединить футбол и музыку
В воскресенье, 16 октября, пройдет один из самых ожидаемых футбольных матчей в Европе — "Барселона" сыграет с "Реалом".
Накануне игры каталонский клуб презентовал форму на "Эль-Класико". На футболках будет изображен логотип рэпера Дрейка — сова.
"Барселона" сообщила, что разместит логотип рэпера в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором клуба.
"Одна из основных идей альянса "Барселоны" и Spotify – объединить футбол и музыку, чтобы привлечь новую аудиторию по всему миру", – говорится в сообщении испанского клуба.
Ранее сообщалось, что центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер получил травму, забивая гол в ворота "горняков". Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин также пострадал, неудачно сыграв на выходе.
Кто такой Дрейк
Обри Дрейк Грэм — канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер.
Получил первое признание в качестве актера в телевизионном подростковом сериале "Деграсси: Следующее поколение".
В 2010 он опубликовал свой дебютный студийный альбом под названием Thank Me Later, который дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, а позже получил платиновую сертификацию. Впоследствии он выпустит еще два студийных альбома: Take Care и Nothing Was the Same, сообщает Wikipedia. Позже альбом Take Care победит на 55-й церемонии "Грэмми" в номинации "Лучший рэп-альбом".
В 2016 канадец выпустил свой четвертый студийный альбом Views, который установил несколько музыкальных рекордов. Главный сингл с альбома, One Dance, возглавлял несколько музыкальных чартов в разных странах мира, включая США, Канаду, Великобританию.
В 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.