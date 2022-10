"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в футболках с совой: неожиданная акция каталонцев

"Барса" решила объединить футбол и музыку

В воскресенье, 16 октября, пройдет один из самых ожидаемых футбольных матчей в Европе — "Барселона" сыграет с "Реалом".

Накануне игры каталонский клуб презентовал форму на "Эль-Класико". На футболках будет изображен логотип рэпера Дрейка — сова.

"Барселона" сообщила, что разместит логотип рэпера в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором клуба.

"Одна из основных идей альянса "Барселоны" и Spotify – объединить футбол и музыку, чтобы привлечь новую аудиторию по всему миру", – говорится в сообщении испанского клуба.

Кто такой Дрейк

Обри Дрейк Грэм — канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер.

Получил первое признание в качестве актера в телевизионном подростковом сериале "Деграсси: Следующее поколение".

В 2010 он опубликовал свой дебютный студийный альбом под названием Thank Me Later, который дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, а позже получил платиновую сертификацию. Впоследствии он выпустит еще два студийных альбома: Take Care и Nothing Was the Same, сообщает Wikipedia. Позже альбом Take Care победит на 55-й церемонии "Грэмми" в номинации "Лучший рэп-альбом".

В 2016 канадец выпустил свой четвертый студийный альбом Views, который установил несколько музыкальных рекордов. Главный сингл с альбома, One Dance, возглавлял несколько музыкальных чартов в разных странах мира, включая США, Канаду, Великобританию.

В 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.