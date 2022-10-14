Молния попала в футбольного арбитра во время матча (видео)

Рефери чудом остался жив

Жуткий инцидент произошел в одном из низших дивизионов чемпионата Филиппин. Футбольный матч едва не завершился трагедией. Ранее мы давали топ-10 страшных футбольных трагедий.

Во время поединка на Филиппинах началась гроза. И молная попала в главного судью матча Чарли Пенса. К счастью, арбитру вовремя оказали медицинскую помощь и спасли ему жизнь, сообщает Спорт24.

"Вдруг я потерял равновесие, упал и почувствовал тепло в теле. Молния могла убить меня на месте. Я счастливый, что выжил", – вспоминает инцидент Пенс.

Напомним, после матча "Персебая Сурабая" — "Арема" в чемпионате Индонезии возникли беспорядки на трибунах. В результате погибли не менее 129 человек, около 180 получили ранения.

А во время тренировки чилийской команды "Коло-Коло" рухнула трибуна со зрителями.