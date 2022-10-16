"Реал" со скандалом обыграл "Барселону" в первом Эль-Класико сезона (видео)

Впервые в Эль-Класико сыграл украинец

В воскресенье, 16 октября, "Реал" в рамках центрального матча 9-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 принимал "Барселону".

Встреча, проходившая в Мадриде на легендарной арене "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала". Этот результат позволил "Сливочным" единолично возглавить первенство.

В первом тайме "Реал" преподал "Барсе" урок футбола. "Сливочные" блестяще выходили из обороны в атаку, что вылилось в 2 забитых мяча. На 12-й минуте Карим Бензема удачно сыграл на добивании. А на 35-й минуте поединка Федерико Вальверде ударом со средней дистанции удвоил преимущество "Королевского клуба".

Во втором тайме картина поединка не изменилась, "Барселона" владела мячом, а "Реал" проводил молниеносные контратаки, одна из которых завершилась взятием ворот в исполнении Бензема, правда, проверка VAR зафиксировала офсайд у француза. За 15 минут до окончания основного времени форварда "Барселоны" Роберта Левандовски завалили в чужой штрафной, однако рефери Хосе Санчес Мартинес никак не отреагировал на падение поляка. В итоге одна из атак "Сине-Гранатовых" таки стала успешной. На 83-й минуте Ферран Торрес сократил отставание от "Сливочных". Под занавес встречи Винисиус Жуниор заработал пенальти, который реализовал Родриго.

Отметим, вратарь "Реала" Андрей Лунин стал первым украинцем, сыгравшим в Эль-Класико. Кипер "Сливочных" хорошо играл ногами и сделал несколько отличных сейвов.

Статистика матча Реал - Барселона

Турнирное положение команд в Ла Лиге

Полный видеообзор встречи (полный матч доступен на megogo).

Видео голов:

Напомним, накануне оба клуба провели матчи в Лиге чемпионов. "Реал" со скрипом досрочно вышел в плей-офф главного еврокубка, вырвав ничью с "Шахтером" (1:1), а "Барселона", в свою очередь, бесславно попрощалась с евровесной в ЛЧ, не сумев обыграть "Интер" (3:3).

Добавим, в игре с "Горняками" отличился защитник "Сливочных" Антонио Рюдигер. Немец забил гол ценой травмы. В итоге центрбек не попал в стартовый состав на матч с "Барселоной".