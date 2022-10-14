Малиновский упрекнул Петракова: что произошло

Футболист считает, что тренер не может совладать с эмоциями после неудач

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский посоветовал главному тренеру национальной команды Александру Петракову учиться общаться с прессой. Примечательно, что у игрока был конфликт с наставником в прошлом году.

Соответствующее заявление Малиновский сделал в комментарии для YouTube-канала "Київський Торт". Футболист отметил, что давать интервью после поражений очень тяжело.

"Почему у Петракова плохие отношения с прессой? Надо у него спрашивать, а не у меня. Он всегда хочет выигрывать, но когда нет результата, он может злиться очень и не до прессы ему в это время. Но это такой момент, тоже нужно учиться общаться с прессой, потому что ты должен дать информацию после игры. Я давал интервью – да, внутри неприятно после игры, потому что отдали очень много сил", — заявил Малиновский.

Александр Петраков однажды решил наказать СМИ

Напомним, сборная Украины по футболу не сумела выйти в дивизион А Лиги наций УЕФА, не сумев обыграть Шотландию (0:0). Это привело к тому, что "Желто-синие" оказались в третьей корзине при жеребьевке отбора Евро-2024. В итоге наша команда оказалась в "группе смерти".