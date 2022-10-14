Маліновський дорікнув Петракову: що сталося

Футболіст вважає, що тренер не може впоратися з емоціями після невдач

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський порадив головному тренеру національної команди Олександру Петракову вчитися спілкуватися із пресою. Примітно, що гравець мав конфлікт з наставником у минулому році.

Відповідну заяву Маліновський зробив у коментарі для YouTube-каналу "Київський Торт". Футболіст зазначив, що давати інтерв’ю після поразок дуже важко.

"Чому у Петракова погані стосунки з пресою? Треба у нього питати, а не в мене. Він завжди хоче вигравати, але коли немає результату, він може злитися дуже і не до преси йому в цей час. Але це такий момент, теж треба вчитися спілкуватися з пресою, тому що ти маєш дати інформацію після гри. Я давав інтерв’ю – так, усередині неприємно після гри, бо віддали дуже багато сил", — заявив Маліновський.

Олександр Петраков якось вирішив покарати ЗМІ

Нагадаємо, збірна України з футболу не зуміла вийти у дивізіон А Ліги націй УЄФА, не зумівши обіграти Шотландію (0:0). Це призвело до того, що "Жовто-сині" опинилися у третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024. У результаті наша команда опинилася у "групі смерті".