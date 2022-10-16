Злякалися ракет: легіонери "Дніпра-1" не поїхали на матч до Львова
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Чотири футболісти відмовилися залишати Ужгород
У неділю, 16 жовтня, відбудуться матчі 7 туру чемпіонату України. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" — "Динамо". Ще в одному зустрічаються "Рух" та "Дніпро-1".
Цікаво, що у заявці "Дніпра-1" не було одразу чотирьох іноземців. Після нещодавнього масованого обстрілу України, легіонери не захотіли їхати до Львова. Вони згодні перебувати в Україні лише на території Ужгорода, повідомляє FanDay.
У заявці на гру "Дніпра-1" відсутні:
- Півзахисник Домінго Бланко (сім матчів та один асист);
- Півзахисник Фарес Балулі (шість матчів);
- Захисник Яніс Амаш (вісім матчів, два голи та два асисти);
- Захисник Бузанелло (сім матчів та два асисти).
З тих, хто не побоявся їхати до Львова, опинилися бразильці Валеф і Габріель Гомес.
Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.