Злякалися ракет: легіонери "Дніпра-1" не поїхали на матч до Львова

Чотири футболісти відмовилися залишати Ужгород

У неділю, 16 жовтня, відбудуться матчі 7 туру чемпіонату України. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" — "Динамо". Ще в одному зустрічаються "Рух" та "Дніпро-1".

Цікаво, що у заявці "Дніпра-1" не було одразу чотирьох іноземців. Після нещодавнього масованого обстрілу України, легіонери не захотіли їхати до Львова. Вони згодні перебувати в Україні лише на території Ужгорода, повідомляє FanDay.

У заявці на гру "Дніпра-1" відсутні:

Півзахисник Домінго Бланко (сім матчів та один асист);

Півзахисник Фарес Балулі (шість матчів);

Захисник Яніс Амаш (вісім матчів, два голи та два асисти);

Захисник Бузанелло (сім матчів та два асисти).

З тих, хто не побоявся їхати до Львова, опинилися бразильці Валеф і Габріель Гомес.

Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.