"Шахтар" — "Динамо": онлайн-трансляція головного матчу УПЛ

Поєдинок грандів українського футболу пройде у Львові

У неділю, 16 жовтня, на "Арені Львів" пройде, мабуть, головний поєдинок першого кола української Прем’єр-ліги. У 7-му турі УПЛ зустрічаються гранди нашого футболу донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Матч розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію.

Турнірні розклади

Обидві команди зіграли по п’ять матчів у Прем’єр-лізі. У "Шахтаря" — 13 очок і друге місце, у "Динамо" — 9 очок і восьме місце.

Історія зустрічей

У чемпіонаті України команди зіграли 68 матчів — і тут абсолютна рівність: по 25 перемог у "Шахтаря" та "Динамо", ще 18 поєдинків завершилися внічию. Різниця м’ячів – 82:82.

Останній матч команди зіграли 3 жовтня 2021 року. Дивіться, як це було:

Скандал

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу просив перенести гру або в іншу країну, або змістити дату на один-два дні.

Пояснював це ракетним обстрілом міст України, а також тим, що "Динамо" не встигне відновитися після гри з "Ренном". Матч Ліги Європи пройшов у четвер у Кракові.

"Шахтар" категорично відмовився проводити матч у Польщі, а також не захотів рухати поєдинок на 17-18 жовтня.

Виглядало це не дуже чесно, адже донецький клуб переніс свій матч зі "Львовом" минулого туру, щоб відпочити перед грою з "Реалом".

Арбітр

Центральний матч 7 туру чемпіонату України судитиме Катерина Монзуль.

Для Монзуль це буде четверте українське дербі у кар’єрі – раніше дві перемоги здобули донеччани (3:1, 3:0) та одну кияни (1:0).

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що шанси виграти вищі у донецького клубу. Котирування на перемогу "Шахтаря" — 2.23, на нічию — 3.70, на перемогу "Динамо" — 3.00.