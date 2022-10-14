Чемпіонат України з футболу, 7 тур: розклад, результати матчів

У центральному матчі туру "Шахтар" зіграє з "Динамо"

В українській Прем’єр-лізі відбудуться матчі 7 туру. Але не всі. Поєдинки "Чорноморець" — "Кривбас" та "Зоря" — "Колос" перенесені. А "Інгулець" та "Олександрія" (1:2) зіграли ще у серпні.

Центральний матч туру відбудеться 16 жовтня, у Львові "Шахтар" прийме "Динамо".

Розклад та результати матчів 7 туру:

П’ятниця, 14 жовтня

13:00. "Минай" — "Верес"

ТБ: Сетанта

Субота, 15 жовтня

13:00. "Металіст" — "Ворскла"

ТБ: УНІАН

13:00. "Металіст 1925" — "Львів"

ТБ: Сетанта

Неділя, 16 жовтня

15:00. "Рух" — "Дніпро-1"

ТБ: УНІАН

17:00. "Шахтар" — "Динамо"

ТБ: Сетанта

Турнірна таблиця

Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.