Чемпіонат України з футболу, 7 тур: розклад, результати матчів
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У центральному матчі туру "Шахтар" зіграє з "Динамо"
В українській Прем’єр-лізі відбудуться матчі 7 туру. Але не всі. Поєдинки "Чорноморець" — "Кривбас" та "Зоря" — "Колос" перенесені. А "Інгулець" та "Олександрія" (1:2) зіграли ще у серпні.
Центральний матч туру відбудеться 16 жовтня, у Львові "Шахтар" прийме "Динамо".
Розклад та результати матчів 7 туру:
П’ятниця, 14 жовтня
13:00. "Минай" — "Верес"
ТБ: Сетанта
Субота, 15 жовтня
13:00. "Металіст" — "Ворскла"
ТБ: УНІАН
13:00. "Металіст 1925" — "Львів"
ТБ: Сетанта
Неділя, 16 жовтня
15:00. "Рух" — "Дніпро-1"
ТБ: УНІАН
17:00. "Шахтар" — "Динамо"
ТБ: Сетанта
Турнірна таблиця
Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.