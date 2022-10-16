Чотири голи та вилучення! "Шахтар" знищив "Динамо" в УПЛ (відео)

"Гірники" здобули перемогу і продовжують чемпіонські перегони

У Львові завершився матч 7 туру чемпіонату України з футболу між "Шахтарем" та "Динамо". Гра розпочалася з дуже емоційного виконання гімну України Катериною Поліщук. У народі її більше знають, як Пташку — захисницю "Азовсталі".

А перший удар по м’ячу виконав ще один герой Маріуполя Михайло Діанов.

Щодо гри, то "Динамо" продовжило свою чорну серію поразок. Київський клуб не зумів дати бій "гірникам". Ті були гострішими і точнішими в завершенні атак.

У першому таймі рахунок відкрив Зубков, а пенальті не реалізував Траоре.

Після перерви за дві хвилини команди обмінялися голами. Здавалося, інтризі бути! Але все запоров Забарний, який зірвав атаку та отримав червону картку.

Гол Сікана став вироком нинішньому "Динамо". Лише якісь надсили можуть повернути динамівців у чемпіонську гонку.

"Шахтар" — "Динамо" — 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 — Ванат, 46

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (Назарина, 76) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик — Траоре (Сікан, 58).

"Динамо": Нещерет — Тимчик (Кабаєв, 64, Попов, 76), Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат (Гармаш, 64), Караваєв (Кендзьора, 87).