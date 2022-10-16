Космічні гроші: репер Дрейк зробив величезну ставку на футбол

Співак стежитиме за матчами "Лідс" — "Арсенал" та "Реал" — "Барселона"

Один із найочікуваніших матчів європейського футболу між "Реалом" та "Барселоною" пройде 16 жовтня. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку "Реал" — "Барселона".

Цікаво, що на цю зустріч каталонський клуб вийде в оригінальній формі. На футболках гравців "Барселони" красуватиметься сова — логотип репера Дрейка.

Сам Дрейк також не залишився осторонь матчу. Він вирішив трохи підзаробити. Канадський репер зробив ставку у букмекерській конторі. Він поставив 833 тисячі канадських доларів (близько 617 тисяч євро) на перемогу "Арсеналу" над "Лідсом" та "Барселони" над "Реалом".

Якщо ставка зіграє, то Дрейк заробить 3,9 млн канадських доларів (2,89 млн євро).

Нагадаємо, що 16 жовтня відбудеться центральний поєдинок української Прем’єр-ліги. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо".