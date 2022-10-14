"Шахтер" — "Динамо": онлайн-трансляция главного матча УПЛ
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Поединок грандов украинского футбола пройдет во Львове
В воскресенье, 16 октября, на "Арене Львов" пройдет, возможно, главный поединок первого круга украинской Премьер-лиги. В 7-м туре УПЛ встречаются гранды нашего футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию.
Турнирные расклады
Обе команды сыграли по пять матчей в Премьер-лиге. У "Шахтера" — 13 очков и второе место, у "Динамо" — 9 очков и восьмое место.
История встреч
В чемпионате Украины команды сыграли 68 матчей — и тут абсолютное равенство: по 25 побед у "Шахтера" и "Динамо", еще 18 поединков завершились вничью. Разница мячей — 82:82.
Последний матч команды сыграли 3 октября 2021 года. Смотрите, как это было:
Скандал
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу просил перенести игру либо в другую страну, либо сместить дату на один-два дня.
Объяснял это ракетными обстрелами городов Украины, а так же тем, что "Динамо" не успеет восстановиться после игры с "Ренном". Матч Лиги Европы прошел в четверг в Кракове.
"Шахтер" категорически отказался проводить матч в Польше, а также не захотел двигать поединок на 17-18 октября.
Выглядело это не очень честно, ведь донецкий клуб перенес свой матч со "Львовом" в прошлом туре, дабы отдохнуть перед игрой с "Реалом".
Арбитр
Центральный матч 7 тура чемпионата Украины будет судить Екатерина Монзуль.
Для Монзуль это будет четвертое украинское дерби в карьере – ранее две победы одержали дончане (3:1, 3:0) и одну киевляне (1:0).
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают, что шансы выиграть выше у донецкого клуба. Котировки на победу "Шахтера" — 2.23, на ничью — 3.70, на победу "Динамо" — 3.00.