Як рятували гравця "Реала" після матчу з "Шахтарем": відео з роздягальні

Рюдігер зазнав серйозної травми під час матчу

Захисник "Реала" Антоніо Рюдігер забив гол "Шахтарю" у компенсований час та приніс іспанській команді нічию. Ціною власного здоров’я.

Під час гольового моменту Рюдігер зіштовхнувся із воротарем донецького клубу Анатолієм Трубіним. Футболіст отримав страшну травму і його одразу відвели з поля.

У Instagram "Реал" показав, як надавали Рюдігеру першу допомогу в роздягальні.

Потім сам Антоніо запостив у соцмережі вигляд своєї голови після роботи лікарів.

Отримав ушкодження і Трубін. "Зашили, забинтували. Практично як новенький. Фото як підтвердження ", — написав голкіпер у Instagram.

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