Как спасали игрока "Реала" после матча с "Шахтером": видео из раздевалки

Рюдигер получил серьезную травму во время матча

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер забил гол "Шахтеру" в компенсированное время и принес испанской команде ничью. Ценой собственного здоровья.

Во время голевого момента Рюдигер столкнулся с вратарем донецкого клуба Анатолием Трубиным. Футболист получил жуткую травму и его сразу увели с поля.

В Instagram "Реал" показал, как оказывали Рюдигеру первую помощь в раздевалке.

Потом уже сам Антонио запостил в соцсети вид своей головы после работы врачей.

Получил повреждение и Трубин. "Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение", — написал голкипер в Instagram.

Ранее мы писали, что полузащитник "Реала", обладатель "Золотого мяча", Лука Модрич встретился с мальчиком, потерявшим родителей в Мариуполе.