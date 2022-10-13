Как спасали игрока "Реала" после матча с "Шахтером": видео из раздевалки
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Рюдигер получил серьезную травму во время матча
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер забил гол "Шахтеру" в компенсированное время и принес испанской команде ничью. Ценой собственного здоровья.
Во время голевого момента Рюдигер столкнулся с вратарем донецкого клуба Анатолием Трубиным. Футболист получил жуткую травму и его сразу увели с поля.
В Instagram "Реал" показал, как оказывали Рюдигеру первую помощь в раздевалке.
Потом уже сам Антонио запостил в соцсети вид своей головы после работы врачей.
Получил повреждение и Трубин. "Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение", — написал голкипер в Instagram.
Ранее мы писали, что полузащитник "Реала", обладатель "Золотого мяча", Лука Модрич встретился с мальчиком, потерявшим родителей в Мариуполе.