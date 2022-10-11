Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 11 жовтня

"Шахтар" прийме "Реал" у Варшаві

У вівторок, 11 жовтня, стартує четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів. В українських уболівальників підвищений інтерес до поєдинку у Варшаві, де "Шахтар" приймає "Реал". Тиждень тому гра завершилася мінімальною перемогою мадридського клубу — 2:1. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Реал".

Розклад матчів дня

Група E

22:00. "Динамо" З — "Зальцбург"

22:00. "Мілан" — "Челсі"

Група F

22:00. "Селтік" — "Лейпциг"

22:00. "Шахтар" — "Реал"

Група G

19:45. "Копенгаген" — "Манчестер Сіті"

22:00. "Борусія" Д — "Севілья"

Група H

19:45. "Маккабі" Х — "Ювентус"

22:00. "Парі Сен-Жермен" — "Бенфіка"

Нагадаємо, ми писали, де в Україні можна подивитися матч "Шахтар" — "Реал" .

До речі, у першому матчі з "Шахтарем" футболісти "Реала" грали у "камінь-ножиці-папір".