Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 11 жовтня
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"Шахтар" прийме "Реал" у Варшаві
У вівторок, 11 жовтня, стартує четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів. В українських уболівальників підвищений інтерес до поєдинку у Варшаві, де "Шахтар" приймає "Реал". Тиждень тому гра завершилася мінімальною перемогою мадридського клубу — 2:1. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Реал".
Розклад матчів дня
Група E
22:00. "Динамо" З — "Зальцбург"
22:00. "Мілан" — "Челсі"
Група F
22:00. "Селтік" — "Лейпциг"
22:00. "Шахтар" — "Реал"
Група G
19:45. "Копенгаген" — "Манчестер Сіті"
22:00. "Борусія" Д — "Севілья"
Група H
19:45. "Маккабі" Х — "Ювентус"
22:00. "Парі Сен-Жермен" — "Бенфіка"
Нагадаємо, ми писали, де в Україні можна подивитися матч "Шахтар" — "Реал" .
До речі, у першому матчі з "Шахтарем" футболісти "Реала" грали у "камінь-ножиці-папір".