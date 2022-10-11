Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 11 октября
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"Шахтер" примет "Реал" в Варшаве
Во вторник, 11 октября, стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. В украинских болельщиков повышенный интерес к поединку в Варшаве, где "Шахтер" принимает "Реал". Неделю назад игра завершилась минимальной победой мадридского клуба — 2:1. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Реал".
Расписание матчей дня
Группа E
22:00. "Динамо" З — "Зальцбург"
22:00. "Милан" — "Челси"
Группа F
22:00. "Селтик" — "Лейпциг"
22:00. "Шахтер" — "Реал"
Группа G
19:45. "Копенгаген" — "Манчестер Сити"
22:00. "Боруссия" Д — "Севилья"
Группа H
19:45. "Маккаби" Х — "Ювентус"
22:00. "Пари Сен-Жермен" — "Бенфика"
Напомним, мы писали, где в Украине можно посмотреть матч "Шахтер" — "Реал".
Кстати, в первом матче с "Шахтером" футболисты "Реала" играли в "камень-ножницы-бумага".