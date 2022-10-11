Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 11 октября

"Шахтер" примет "Реал" в Варшаве

Во вторник, 11 октября, стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. В украинских болельщиков повышенный интерес к поединку в Варшаве, где "Шахтер" принимает "Реал". Неделю назад игра завершилась минимальной победой мадридского клуба — 2:1. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Реал".

Расписание матчей дня

Группа E

22:00. "Динамо" З — "Зальцбург"

22:00. "Милан" — "Челси"

Группа F

22:00. "Селтик" — "Лейпциг"

22:00. "Шахтер" — "Реал"

Группа G

19:45. "Копенгаген" — "Манчестер Сити"

22:00. "Боруссия" Д — "Севилья"

Группа H

19:45. "Маккаби" Х — "Ювентус"

22:00. "Пари Сен-Жермен" — "Бенфика"

Напомним, мы писали, где в Украине можно посмотреть матч "Шахтер" — "Реал".

Кстати, в первом матче с "Шахтером" футболисты "Реала" играли в "камень-ножницы-бумага".