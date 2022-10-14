"Реал" — "Барселона": букмекери назвали фаворита першого "Ель-Класіко" сезону

Фахівці не зуміли дати однозначний прогноз

Мадридський "Реал" після дивовижного порятунку у Варшаві у матчі Ліги чемпіонів із "Шахтарем" (1:1) зіграє з "Барселоною" в рамках матчу 9-го туру Ла Ліги.

На думку аналітиків, "Вершкові" є незначними фаворитами в поєдинку з "Блаугранас". Про це повідомляє pm.ua.

Букмекери не зуміли назвати однозначного фаворита у поєдинку. Проте, на думку фахівців, у "Реала" шанси на успіх вищі. На мадридців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,26 (імовірність 44% при маржі букмекерів 3%). Водночас тріумф "Барселони" та нічия оцінюються у 3,15 (32%) та 3,65 (27%) відповідно. Букмекери вважають, що зустріч, ймовірно, завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 8,0).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії "Реал" — "Барселона" (дані за 14 жовтня)

Парі-Матч: (перемога "Реала" 2,26 — нічия 3,65 — перемога "Барселони" 3,15)

Матч "Реал" — "Барселона" пройде в неділю, 16 жовтня, у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 17:15 за київським часом. До речі, цей поєдинок буде доступним для перегляду в Україні.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" не змогла обіграти "Інтер" (3:3) у Лізі чемпіонів. Каталонці після цього втратили математичні шанси на вихід до плей-офф ЛЧ.